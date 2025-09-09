SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / H ON TAO KEYTOMARKETS 2100215043
Cheung Fai Alex Yu

H ON TAO KEYTOMARKETS 2100215043

Cheung Fai Alex Yu
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 157%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
51 (72.85%)
Loss Trade:
19 (27.14%)
Best Trade:
2 541.63 USD
Worst Trade:
-2 725.80 USD
Profitto lordo:
33 729.41 USD (12 543 pips)
Perdita lorda:
-11 244.50 USD (3 015 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7 786.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 786.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
3.03%
Massimo carico di deposito:
97.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
45 (64.29%)
Short Trade:
25 (35.71%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
321.21 USD
Profitto medio:
661.36 USD
Perdita media:
-591.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3 663.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 663.66 USD (2)
Crescita mensile:
156.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 288.55 USD
Massimale:
3 805.94 USD (58.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.55% (3 805.94 USD)
Per equità:
20.52% (1 284.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 541.63 USD
Worst Trade: -2 726 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 786.67 USD
Massima perdita consecutiva: -3 663.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KeyToMarkets-Live
2.50 × 8
2025.09.30 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 05:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Share of trading days is too low
2025.09.09 06:27
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.09 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
