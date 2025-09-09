- Crescita
Trade:
70
Profit Trade:
51 (72.85%)
Loss Trade:
19 (27.14%)
Best Trade:
2 541.63 USD
Worst Trade:
-2 725.80 USD
Profitto lordo:
33 729.41 USD (12 543 pips)
Perdita lorda:
-11 244.50 USD (3 015 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7 786.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 786.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
3.03%
Massimo carico di deposito:
97.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
45 (64.29%)
Short Trade:
25 (35.71%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
321.21 USD
Profitto medio:
661.36 USD
Perdita media:
-591.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3 663.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 663.66 USD (2)
Crescita mensile:
156.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 288.55 USD
Massimale:
3 805.94 USD (58.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.55% (3 805.94 USD)
Per equità:
20.52% (1 284.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 541.63 USD
Worst Trade: -2 726 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 786.67 USD
Massima perdita consecutiva: -3 663.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
KeyToMarkets-Live
|2.50 × 8
Non ci sono recensioni
