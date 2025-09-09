- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
22 (95.65%)
Loss Trade:
1 (4.35%)
Best Trade:
20.27 USD
Worst Trade:
-18.27 USD
Profitto lordo:
89.92 USD (7 530 pips)
Perdita lorda:
-18.27 USD (1 826 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (80.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.59 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
27.05%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.92
Long Trade:
20 (86.96%)
Short Trade:
3 (13.04%)
Fattore di profitto:
4.92
Profitto previsto:
3.12 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-18.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.27 USD (1)
Crescita mensile:
7.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.27 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.75% (18.27 USD)
Per equità:
8.79% (90.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.27 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +80.59 USD
Massima perdita consecutiva: -18.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Profitable
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
23
95%
27%
4.92
3.12
USD
USD
9%
1:500