Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
73.90 USD
Worst Trade:
-41.25 USD
Profitto lordo:
158.61 USD (3 979 pips)
Perdita lorda:
-85.61 USD (6 918 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (106.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
5.80%
Massimo carico di deposito:
15.73%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
4.87 USD
Profitto medio:
14.42 USD
Perdita media:
-21.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.25 USD (1)
Crescita mensile:
7.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.25 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.10% (41.25 USD)
Per equità:
3.76% (37.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|12
|GBPUSD#
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|64
|GBPUSD#
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-2.9K
|GBPUSD#
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +73.90 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +106.63 USD
Massima perdita consecutiva: -11.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Build a strong and sustainable profit foundation to reach further milestones
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
964
USD
USD
4
0%
15
73%
6%
1.85
4.87
USD
USD
4%
1:500