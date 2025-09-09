SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SSMARTBOT V2 SPIDER JARING
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V2 SPIDER JARING

Ervan Chandra Gunawan
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 800 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
83 (60.14%)
Loss Trade:
55 (39.86%)
Best Trade:
403.95 USD
Worst Trade:
-506.95 USD
Profitto lordo:
9 358.98 USD (937 952 pips)
Perdita lorda:
-9 511.39 USD (950 404 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (668.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
902.85 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
91.17%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
81 (58.70%)
Short Trade:
57 (41.30%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-1.10 USD
Profitto medio:
112.76 USD
Perdita media:
-172.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-862.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-923.60 USD (2)
Crescita mensile:
-0.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
627.46 USD
Massimale:
2 706.60 USD (12.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.21% (2 696.65 USD)
Per equità:
8.13% (1 700.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s -152
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +403.95 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +668.15 USD
Massima perdita consecutiva: -862.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFinancialFutures-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🕷️ SSmartbot V2 Spider PRO – Layering Strategy
EA otomatis dengan strategi Spider Layering, dirancang untuk menangkap peluang pasar dengan menebar order berlapis di berbagai level harga. Cocok untuk market yang volatile seperti XAU/USD (Gold).

Fitur Utama:

  • 🕸️ Spider Strategy (Layering Grid) → membuka posisi berlapis untuk memaksimalkan peluang.

  • 🎯 Optimasi entry di zona Support & Resistance.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → analisa tren berbasis data cerdas.

  • ⏱ Auto-trade 24/5 dengan eksekusi cepat & stabil.

  • 📊 Money Management otomatis (SL, TP, Lot & Daily Guard).

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) timeframe M1-M5



Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 04:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SSMARTBOT V2 SPIDER JARING
800USD al mese
-1%
0
0
USD
20K
USD
4
99%
138
60%
91%
0.98
-1.10
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.