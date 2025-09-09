- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|-152
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|-12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFinancialFutures-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🕷️ SSmartbot V2 Spider PRO – Layering Strategy
EA otomatis dengan strategi Spider Layering, dirancang untuk menangkap peluang pasar dengan menebar order berlapis di berbagai level harga. Cocok untuk market yang volatile seperti XAU/USD (Gold).
✨ Fitur Utama:
-
🕸️ Spider Strategy (Layering Grid) → membuka posisi berlapis untuk memaksimalkan peluang.
-
🎯 Optimasi entry di zona Support & Resistance.
-
🧠 AI Forecasting Mapping → analisa tren berbasis data cerdas.
-
⏱ Auto-trade 24/5 dengan eksekusi cepat & stabil.
-
📊 Money Management otomatis (SL, TP, Lot & Daily Guard).
-
📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) timeframe M1-M5
