SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Undefeated Triangle
Dany Wardiyanto

Undefeated Triangle

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
33 (55.93%)
Loss Trade:
26 (44.07%)
Best Trade:
5.29 USD
Worst Trade:
-8.85 USD
Profitto lordo:
61.90 USD (9 299 pips)
Perdita lorda:
-43.84 USD (6 752 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
26 (44.07%)
Short Trade:
33 (55.93%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-21.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.39 USD (8)
Crescita mensile:
0.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
21.39 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (21.39 USD)
Per equità:
2.13% (106.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 29
AUDCAD 15
NZDCAD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 1
AUDCAD 11
NZDCAD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 226
AUDCAD 1.5K
NZDCAD 839
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.29 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +13.81 USD
Massima perdita consecutiva: -21.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
1.50 × 2
FBS-Real-2
6.44 × 138
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
-Locking Follow Trend
-3 pair
-SL each entry
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 04:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 04:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 04:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 04:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 04:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Undefeated Triangle
30USD al mese
0%
0
0
USD
5K
USD
3
100%
59
55%
100%
1.41
0.31
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.