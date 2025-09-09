- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
33 (55.93%)
Loss Trade:
26 (44.07%)
Best Trade:
5.29 USD
Worst Trade:
-8.85 USD
Profitto lordo:
61.90 USD (9 299 pips)
Perdita lorda:
-43.84 USD (6 752 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
26 (44.07%)
Short Trade:
33 (55.93%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-21.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.39 USD (8)
Crescita mensile:
0.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
21.39 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (21.39 USD)
Per equità:
2.13% (106.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|226
|AUDCAD
|1.5K
|NZDCAD
|839
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.29 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +13.81 USD
Massima perdita consecutiva: -21.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.50 × 2
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
-Locking Follow Trend
-3 pair
-SL each entry
-3 pair
-SL each entry
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
3
100%
59
55%
100%
1.41
0.31
USD
USD
2%
1:500