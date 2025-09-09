SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / F21
Ferina Lestari Candrasetya Dharma

F21

Ferina Lestari Candrasetya Dharma
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 750 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
Exness-MT5Real7
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
26 (45.61%)
Loss Trade:
31 (54.39%)
Best Trade:
173.74 USD
Worst Trade:
-98.47 USD
Profitto lordo:
2 990.75 USD (211 782 pips)
Perdita lorda:
-1 669.46 USD (136 342 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (631.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
631.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
2.49%
Massimo carico di deposito:
80.19%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
37 (64.91%)
Short Trade:
20 (35.09%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
23.18 USD
Profitto medio:
115.03 USD
Perdita media:
-53.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-84.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.72 USD (3)
Crescita mensile:
-10.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.68 USD
Massimale:
331.76 USD (13.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.34% (331.41 USD)
Per equità:
10.04% (75.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 75K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +173.74 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +631.31 USD
Massima perdita consecutiva: -84.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.12 11:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 01:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.09 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
F21
750USD al mese
-17%
0
0
USD
1K
USD
11
0%
57
45%
2%
1.79
23.18
USD
35%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.