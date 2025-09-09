- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
26 (45.61%)
Loss Trade:
31 (54.39%)
Best Trade:
173.74 USD
Worst Trade:
-98.47 USD
Profitto lordo:
2 990.75 USD (211 782 pips)
Perdita lorda:
-1 669.46 USD (136 342 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (631.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
631.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
2.49%
Massimo carico di deposito:
80.19%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
37 (64.91%)
Short Trade:
20 (35.09%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
23.18 USD
Profitto medio:
115.03 USD
Perdita media:
-53.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-84.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.72 USD (3)
Crescita mensile:
-10.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.68 USD
Massimale:
331.76 USD (13.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.34% (331.41 USD)
Per equità:
10.04% (75.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.74 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +631.31 USD
Massima perdita consecutiva: -84.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
750USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
0%
57
45%
2%
1.79
23.18
USD
USD
35%
1:200