ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP82

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
NewtonGlobal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 260
Profit Trade:
2 032 (62.33%)
Loss Trade:
1 228 (37.67%)
Best Trade:
21 720.00 USD
Worst Trade:
-13 770.00 USD
Profitto lordo:
163 080.68 USD (143 544 pips)
Perdita lorda:
-110 085.01 USD (285 297 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (234.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82 039.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
36.47%
Massimo carico di deposito:
18.41%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
396
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
1 831 (56.17%)
Short Trade:
1 429 (43.83%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
16.26 USD
Profitto medio:
80.26 USD
Perdita media:
-89.65 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-52 540.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 540.75 USD (14)
Crescita mensile:
5.23%
Previsione annuale:
63.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 909.65 USD
Massimale:
52 540.75 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (52 536.25 USD)
Per equità:
7.55% (76 698.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3260
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -142K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21 720.00 USD
Worst Trade: -13 770 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +234.25 USD
Massima perdita consecutiva: -52 540.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NewtonGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

info +55(88)997318682
Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
