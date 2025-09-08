- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 260
Profit Trade:
2 032 (62.33%)
Loss Trade:
1 228 (37.67%)
Best Trade:
21 720.00 USD
Worst Trade:
-13 770.00 USD
Profitto lordo:
163 080.68 USD (143 544 pips)
Perdita lorda:
-110 085.01 USD (285 297 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (234.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82 039.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
36.47%
Massimo carico di deposito:
18.41%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
396
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
1 831 (56.17%)
Short Trade:
1 429 (43.83%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
16.26 USD
Profitto medio:
80.26 USD
Perdita media:
-89.65 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-52 540.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 540.75 USD (14)
Crescita mensile:
5.23%
Previsione annuale:
63.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 909.65 USD
Massimale:
52 540.75 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (52 536.25 USD)
Per equità:
7.55% (76 698.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3260
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-142K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21 720.00 USD
Worst Trade: -13 770 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +234.25 USD
Massima perdita consecutiva: -52 540.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NewtonGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
