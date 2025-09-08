- Crescita
Trade:
56
Profit Trade:
35 (62.50%)
Loss Trade:
21 (37.50%)
Best Trade:
6.07 USD
Worst Trade:
-7.22 USD
Profitto lordo:
71.06 USD (13 324 pips)
Perdita lorda:
-51.73 USD (7 003 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (11.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
73.48%
Massimo carico di deposito:
5.82%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
29 (51.79%)
Short Trade:
27 (48.21%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.62 USD (6)
Crescita mensile:
9.67%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.95 USD (10.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.15% (23.95 USD)
Per equità:
12.47% (29.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|55
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|16
|XAUUSDm
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|2.5K
|XAUUSDm
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.07 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.78 USD
Massima perdita consecutiva: -23.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
It is live monitoring for the product https://www.mql5.com/en/market/product/148125
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
3
96%
56
62%
73%
1.37
0.35
USD
USD
12%
1:500