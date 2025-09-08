SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GreenPips
Md Fahidul Hasan

GreenPips

Md Fahidul Hasan
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 1%
XMGlobal-MT5 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
0.51 USD
Worst Trade:
-0.19 USD
Profitto lordo:
1.18 USD (1 199 pips)
Perdita lorda:
-0.21 USD (205 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
62.35%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
5.62
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.17 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.19 USD (1)
Crescita mensile:
0.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.19 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (0.19 USD)
Per equità:
2.57% (2.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm# 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm# 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm# 994
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 14:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 13:57
Share of trading days is too low
2025.10.14 13:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GreenPips
35USD al mese
1%
0
0
USD
101
USD
2
0%
9
77%
62%
5.61
0.11
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.