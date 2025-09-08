- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
248 (96.12%)
Loss Trade:
10 (3.88%)
Best Trade:
3.84 USD
Worst Trade:
-4.36 USD
Profitto lordo:
202.38 USD (10 015 pips)
Perdita lorda:
-11.20 USD (555 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (48.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.34 USD (60)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
98.64%
Massimo carico di deposito:
11.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
42.48
Long Trade:
59 (22.87%)
Short Trade:
199 (77.13%)
Fattore di profitto:
18.07
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
0.82 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.50 USD (2)
Crescita mensile:
19.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.50 USD (0.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.44% (4.50 USD)
Per equità:
28.57% (308.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|258
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.84 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.34 USD
Massima perdita consecutiva: -4.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.04 × 85
|
ICMarketsSC-Live18
|0.05 × 38
|
Exness-Real16
|0.08 × 26
|
Pepperstone-Demo02
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 59
|
Exness-Real2
|0.22 × 64
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.29 × 94
|
FusionMarkets-Live 2
|0.40 × 25
|
Axi-US02-Live
|0.44 × 398
|
Ava-Real 4
|0.50 × 4
|
FXCM-USDReal08
|0.67 × 3
|
Axi-US16-Live
|0.80 × 151
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 22
|
FPMarketsLLC-Live3
|1.03 × 32
14 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
258
96%
99%
18.06
0.74
USD
USD
29%
1:500