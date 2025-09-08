SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Wzk81075731
Zhikun Wang

Wzk81075731

Zhikun Wang
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 112%
MonetaMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
36 (83.72%)
Loss Trade:
7 (16.28%)
Best Trade:
22.00 USD
Worst Trade:
-19.82 USD
Profitto lordo:
241.61 USD (12 924 pips)
Perdita lorda:
-83.78 USD (4 773 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (95.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.64 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
19.86%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
15 (34.88%)
Short Trade:
28 (65.12%)
Fattore di profitto:
2.88
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
6.71 USD
Perdita media:
-11.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.45 USD (2)
Crescita mensile:
39.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.45 USD (13.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.69% (23.45 USD)
Per equità:
8.50% (25.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 40
CL-OIL 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 134
CL-OIL 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.9K
CL-OIL 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +95.64 USD
Massima perdita consecutiva: -23.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
We control risk, trading one trade at a time, with a $10 stop-loss and a $10 take-profit.

With a 1:1 profit/loss ratio, we strive for a high win rate.

My trading losses are clearly visible, and my trading is consistent and stable.
Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wzk81075731
30USD al mese
112%
0
0
USD
299
USD
7
0%
43
83%
20%
2.88
3.67
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.