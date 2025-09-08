SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fitri yansyah
Fitriyansyah

Fitri yansyah

Fitriyansyah
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
26 (46.42%)
Loss Trade:
30 (53.57%)
Best Trade:
249.00 USD
Worst Trade:
-210.05 USD
Profitto lordo:
4 872.51 USD (98 631 pips)
Perdita lorda:
-2 787.98 USD (54 465 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 581.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 581.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.54%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
37 (66.07%)
Short Trade:
19 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
37.22 USD
Profitto medio:
187.40 USD
Perdita media:
-92.93 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-845.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-845.33 USD (7)
Crescita mensile:
43.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 534.28 USD (18.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.32% (1 534.28 USD)
Per equità:
4.29% (319.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
EURJPY 4
USDJPY 4
GBPJPY 2
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
EURJPY -43
USDJPY -62
GBPJPY -68
CADJPY 51
CHFJPY -58
AUDJPY -51
NZDJPY 50
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 47K
EURJPY -698
USDJPY -1.1K
GBPJPY -1.1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.00 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 581.45 USD
Massima perdita consecutiva: -845.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 17:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 10:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 06:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 15:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 14:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fitri yansyah
30USD al mese
44%
0
0
USD
6.8K
USD
5
0%
56
46%
100%
1.74
37.22
USD
18%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.