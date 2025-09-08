- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
26 (46.42%)
Loss Trade:
30 (53.57%)
Best Trade:
249.00 USD
Worst Trade:
-210.05 USD
Profitto lordo:
4 872.51 USD (98 631 pips)
Perdita lorda:
-2 787.98 USD (54 465 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 581.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 581.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.54%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
37 (66.07%)
Short Trade:
19 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
37.22 USD
Profitto medio:
187.40 USD
Perdita media:
-92.93 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-845.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-845.33 USD (7)
Crescita mensile:
43.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 534.28 USD (18.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.32% (1 534.28 USD)
Per equità:
4.29% (319.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|EURJPY
|-43
|USDJPY
|-62
|GBPJPY
|-68
|CADJPY
|51
|CHFJPY
|-58
|AUDJPY
|-51
|NZDJPY
|50
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|47K
|EURJPY
|-698
|USDJPY
|-1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.00 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 581.45 USD
Massima perdita consecutiva: -845.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
275 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
5
0%
56
46%
100%
1.74
37.22
USD
USD
18%
1:50