- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
115 (79.31%)
Loss Trade:
30 (20.69%)
Best Trade:
29.06 USD
Worst Trade:
-45.00 USD
Profitto lordo:
363.06 USD (36 236 pips)
Perdita lorda:
-332.72 USD (33 258 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (35.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.93%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
75 (51.72%)
Short Trade:
70 (48.28%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-11.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.28 USD
Massimale:
97.45 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (97.45 USD)
Per equità:
2.05% (102.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.06 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.75 USD
Massima perdita consecutiva: -29.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
