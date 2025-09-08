SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hype Seven
Dany Wardiyanto

Hype Seven

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
145
Profit Trade:
115 (79.31%)
Loss Trade:
30 (20.69%)
Best Trade:
29.06 USD
Worst Trade:
-45.00 USD
Profitto lordo:
363.06 USD (36 236 pips)
Perdita lorda:
-332.72 USD (33 258 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (35.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.93%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
75 (51.72%)
Short Trade:
70 (48.28%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-11.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-29.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.28 USD
Massimale:
97.45 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (97.45 USD)
Per equità:
2.05% (102.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 145
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 30
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.06 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.75 USD
Massima perdita consecutiva: -29.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
-Follow Trend
-Locking
-SL each entry
-Gold Only
Non ci sono recensioni
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 01:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 13:22
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hype Seven
30USD al mese
1%
0
0
USD
5K
USD
3
100%
145
79%
62%
1.09
0.21
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.