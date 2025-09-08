SegnaliSezioni
Irfaq Miftakhul Firdauz

ShenzaFX

Irfaq Miftakhul Firdauz
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
XMGlobal-Real 17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
20 (74.07%)
Loss Trade:
7 (25.93%)
Best Trade:
45.97 USD
Worst Trade:
-22.07 USD
Profitto lordo:
379.07 USD (15 084 pips)
Perdita lorda:
-59.70 USD (2 830 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (122.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
10.43
Long Trade:
5 (18.52%)
Short Trade:
22 (81.48%)
Fattore di profitto:
6.35
Profitto previsto:
11.83 USD
Profitto medio:
18.95 USD
Perdita media:
-8.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.61 USD (2)
Crescita mensile:
2.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.61 USD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (30.61 USD)
Per equità:
4.23% (290.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 8
USDJPY 6
AUDNZD 4
AUDCAD 3
USDCHF 2
USDCAD 1
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 112
USDJPY 81
AUDNZD 46
AUDCAD 30
USDCHF 9
USDCAD 13
EURCHF 8
CADJPY 20
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 4.1K
USDJPY 2.6K
AUDNZD 2K
AUDCAD 1K
USDCHF 187
USDCAD 600
EURCHF 202
CADJPY 1.5K
NZDCHF 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.97 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +122.56 USD
Massima perdita consecutiva: -30.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 27
xChief-Demo
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 17
Axi-US02-Live
0.00 × 6
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Capital.com-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Real Server
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 20
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
FTMO-Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.00 × 36
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 36
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live02
0.00 × 25
DooFintech-Live 5
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
JDRSecurities-Live
0.02 × 83
Non ci sono recensioni
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 21:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 09:26
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 15:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 12:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.