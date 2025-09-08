- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
20 (74.07%)
Loss Trade:
7 (25.93%)
Best Trade:
45.97 USD
Worst Trade:
-22.07 USD
Profitto lordo:
379.07 USD (15 084 pips)
Perdita lorda:
-59.70 USD (2 830 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (122.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.56 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
10.43
Long Trade:
5 (18.52%)
Short Trade:
22 (81.48%)
Fattore di profitto:
6.35
Profitto previsto:
11.83 USD
Profitto medio:
18.95 USD
Perdita media:
-8.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.61 USD (2)
Crescita mensile:
2.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.61 USD (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (30.61 USD)
Per equità:
4.23% (290.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|6
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|EURCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|112
|USDJPY
|81
|AUDNZD
|46
|AUDCAD
|30
|USDCHF
|9
|USDCAD
|13
|EURCHF
|8
|CADJPY
|20
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|4.1K
|USDJPY
|2.6K
|AUDNZD
|2K
|AUDCAD
|1K
|USDCHF
|187
|USDCAD
|600
|EURCHF
|202
|CADJPY
|1.5K
|NZDCHF
|14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.97 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +122.56 USD
Massima perdita consecutiva: -30.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 27
|
xChief-Demo
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 17
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Capital.com-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
FTMO-Server
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 36
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 36
|0.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 25
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
JDRSecurities-Live
|0.02 × 83
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
7
0%
27
74%
100%
6.34
11.83
USD
USD
4%
1:500