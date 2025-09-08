- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
1 495.50 USD
Worst Trade:
-477.44 USD
Profitto lordo:
6 718.98 USD (6 360 pips)
Perdita lorda:
-1 519.37 USD (483 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 315.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 315.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
9.53%
Massimo carico di deposito:
32.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
4.42
Profitto previsto:
324.98 USD
Profitto medio:
559.92 USD
Perdita media:
-379.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 353.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 353.33 USD (3)
Crescita mensile:
67.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
1 396.84 USD (11.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.95% (1 387.88 USD)
Per equità:
20.79% (1 754.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|5.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|5.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
大數據量化交易系統
投資於商品期貨及商品現貨的衍生品市場。通過對散戶交易及超過千家的經紀商報價和不同市場的同一個標的物的報價資料的大資料研究，進行中短期的量化交易，實現可以持續的，穩定且高於平均收益的超額回報。
Non ci sono recensioni
