Cheung Fai Alex Yu

H PAK HONG FXPRO 530101158

Cheung Fai Alex Yu
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
1 495.50 USD
Worst Trade:
-477.44 USD
Profitto lordo:
6 718.98 USD (6 360 pips)
Perdita lorda:
-1 519.37 USD (483 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 315.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 315.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
9.53%
Massimo carico di deposito:
32.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
4.42
Profitto previsto:
324.98 USD
Profitto medio:
559.92 USD
Perdita media:
-379.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 353.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 353.33 USD (3)
Crescita mensile:
67.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
1 396.84 USD (11.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.95% (1 387.88 USD)
Per equità:
20.79% (1 754.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 5.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 5.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 495.50 USD
Worst Trade: -477 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 315.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1 353.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

大數據量化交易系統
投資於商品期貨及商品現貨的衍生品市場。通過對散戶交易及超過千家的經紀商報價和不同市場的同一個標的物的報價資料的大資料研究，進行中短期的量化交易，實現可以持續的，穩定且高於平均收益的超額回報。


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 04:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Share of trading days is too low
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 10:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.08 10:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 10:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
