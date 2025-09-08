- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
509
Profit Trade:
444 (87.22%)
Loss Trade:
65 (12.77%)
Best Trade:
290.99 EUR
Worst Trade:
-2 636.34 EUR
Profitto lordo:
13 780.08 EUR (236 648 pips)
Perdita lorda:
-6 868.58 EUR (355 184 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (6 256.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 256.13 EUR (170)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
377.81%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
243 (47.74%)
Short Trade:
266 (52.26%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
13.58 EUR
Profitto medio:
31.04 EUR
Perdita media:
-105.67 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-565.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 965.16 EUR (2)
Crescita mensile:
35.89%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
989.15 EUR
Massimale:
3 965.16 EUR (42.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.73% (1 096.49 EUR)
Per equità:
84.95% (14 190.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-STD
|451
|BTCEUR
|50
|EURTRY-STD
|5
|ETHEUR
|2
|SOLUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-STD
|8.5K
|BTCEUR
|-590
|EURTRY-STD
|5
|ETHEUR
|-20
|SOLUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-STD
|12K
|BTCEUR
|-75K
|EURTRY-STD
|4.4K
|ETHEUR
|-58K
|SOLUSD
|-2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +290.99 EUR
Worst Trade: -2 636 EUR
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 256.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -565.21 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
