Sebastian Roberto Ferrari

FERRARI

Sebastian Roberto Ferrari
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 99%
VTMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
509
Profit Trade:
444 (87.22%)
Loss Trade:
65 (12.77%)
Best Trade:
290.99 EUR
Worst Trade:
-2 636.34 EUR
Profitto lordo:
13 780.08 EUR (236 648 pips)
Perdita lorda:
-6 868.58 EUR (355 184 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (6 256.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6 256.13 EUR (170)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
377.81%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
243 (47.74%)
Short Trade:
266 (52.26%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
13.58 EUR
Profitto medio:
31.04 EUR
Perdita media:
-105.67 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-565.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 965.16 EUR (2)
Crescita mensile:
35.89%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
989.15 EUR
Massimale:
3 965.16 EUR (42.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.73% (1 096.49 EUR)
Per equità:
84.95% (14 190.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-STD 451
BTCEUR 50
EURTRY-STD 5
ETHEUR 2
SOLUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-STD 8.5K
BTCEUR -590
EURTRY-STD 5
ETHEUR -20
SOLUSD -11
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-STD 12K
BTCEUR -75K
EURTRY-STD 4.4K
ETHEUR -58K
SOLUSD -2.3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.99 EUR
Worst Trade: -2 636 EUR
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6 256.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -565.21 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FERRARI
30USD al mese
99%
0
0
USD
23K
EUR
8
2%
509
87%
100%
2.00
13.58
EUR
85%
1:100
