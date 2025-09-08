Filosofia di Trading e Strategia Il nostro segnale si basa su una strategia di trading discrezionale-quantitativa, perfezionata in oltre 10 anni di esperienza sui mercati finanziari. Il nostro team di trader senior analizza i principali cross valutari (Majors e Minors) alla ricerca di trend solidi e configurazioni ad alta probabilità. L'approccio combina l'analisi fondamentale per determinare la direzione del mercato a medio-lungo termine con l'analisi tecnica per ottimizzare i punti di ingresso e di uscita. Non utilizziamo strategie ad alto rischio come Martingala o Grid. Il nostro obiettivo è una crescita costante e sostenibile del capitale nel tempo.

Gestione del Rischio La protezione del capitale è il pilastro fondamentale della nostra operatività. Ogni singola operazione è protetta da uno Stop Loss predefinito, calcolato in base alla volatilità dello strumento e alla struttura del mercato. Il rischio per ogni trade è rigorosamente controllato, permettendo di superare le fasi di mercato avverse con un drawdown contenuto.

Mercati di Riferimento Operiamo esclusivamente sul mercato Forex. La nostra specializzazione ci consente di avere una profonda conoscenza delle dinamiche valutarie. Non tradiamo materie prime come Oro (XAUUSD) o petrolio.

Raccomandazioni per i Sottoscrittori

Capitale Minimo Consigliato: 1.000€

Broker: Si consiglia un broker ECN con spread bassi e commissioni competitive.

Leva: 1:30.

Orizzonte Temporale: Questo è un segnale per investitori con una visione a lungo termine (minimo 6-12 mesi). La pazienza è cruciale.



