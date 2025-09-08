SegnaliSezioni
Giovanni Schinardi

SVtrading

Giovanni Schinardi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
99 (49.50%)
Loss Trade:
101 (50.50%)
Best Trade:
22.64 EUR
Worst Trade:
-3.44 EUR
Profitto lordo:
420.36 EUR (23 835 pips)
Perdita lorda:
-114.60 EUR (4 315 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (120.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
120.40 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
84.95%
Massimo carico di deposito:
108.52%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
17.33
Long Trade:
5 (2.50%)
Short Trade:
195 (97.50%)
Fattore di profitto:
3.67
Profitto previsto:
1.53 EUR
Profitto medio:
4.25 EUR
Perdita media:
-1.13 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-12.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.48 EUR (13)
Crescita mensile:
20.30%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.51 EUR
Massimale:
17.64 EUR (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (17.35 EUR)
Per equità:
10.88% (229.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 61
GBPUSD 56
EURUSD 41
EURJPY 24
AUDUSD 12
USDCAD 3
CHFJPY 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 123
GBPUSD 82
EURUSD 106
EURJPY 17
AUDUSD 35
USDCAD -4
CHFJPY -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 8.6K
GBPUSD 4.4K
EURUSD 4.6K
EURJPY 749
AUDUSD 1.7K
USDCAD -220
CHFJPY -264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.64 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +120.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.65 × 77
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Filosofia di Trading e Strategia Il nostro segnale si basa su una strategia di trading discrezionale-quantitativa, perfezionata in oltre 10 anni di esperienza sui mercati finanziari. Il nostro team di trader senior analizza i principali cross valutari (Majors e Minors) alla ricerca di trend solidi e configurazioni ad alta probabilità. L'approccio combina l'analisi fondamentale per determinare la direzione del mercato a medio-lungo termine con l'analisi tecnica per ottimizzare i punti di ingresso e di uscita. Non utilizziamo strategie ad alto rischio come Martingala o Grid. Il nostro obiettivo è una crescita costante e sostenibile del capitale nel tempo.

Gestione del Rischio La protezione del capitale è il pilastro fondamentale della nostra operatività. Ogni singola operazione è protetta da uno Stop Loss predefinito, calcolato in base alla volatilità dello strumento e alla struttura del mercato. Il rischio per ogni trade è rigorosamente controllato, permettendo di superare le fasi di mercato avverse con un drawdown contenuto.

Mercati di Riferimento Operiamo esclusivamente sul mercato Forex. La nostra specializzazione ci consente di avere una profonda conoscenza delle dinamiche valutarie. Non tradiamo materie prime come Oro (XAUUSD) o petrolio.

Raccomandazioni per i Sottoscrittori

  • Capitale Minimo Consigliato: 1.000€

  • Broker: Si consiglia un broker ECN con spread bassi e commissioni competitive.

  • Leva: 1:30.

  • Orizzonte Temporale: Questo è un segnale per investitori con una visione a lungo termine (minimo 6-12 mesi). La pazienza è cruciale.


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SVtrading
30USD al mese
20%
0
0
USD
2.1K
EUR
3
97%
200
49%
85%
3.66
1.53
EUR
11%
1:30
