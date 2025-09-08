- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|61
|GBPUSD
|56
|EURUSD
|41
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|12
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|123
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|106
|EURJPY
|17
|AUDUSD
|35
|USDCAD
|-4
|CHFJPY
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|8.6K
|GBPUSD
|4.4K
|EURUSD
|4.6K
|EURJPY
|749
|AUDUSD
|1.7K
|USDCAD
|-220
|CHFJPY
|-264
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|7.93 × 15
|
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
Filosofia di Trading e Strategia Il nostro segnale si basa su una strategia di trading discrezionale-quantitativa, perfezionata in oltre 10 anni di esperienza sui mercati finanziari. Il nostro team di trader senior analizza i principali cross valutari (Majors e Minors) alla ricerca di trend solidi e configurazioni ad alta probabilità. L'approccio combina l'analisi fondamentale per determinare la direzione del mercato a medio-lungo termine con l'analisi tecnica per ottimizzare i punti di ingresso e di uscita. Non utilizziamo strategie ad alto rischio come Martingala o Grid. Il nostro obiettivo è una crescita costante e sostenibile del capitale nel tempo.
Gestione del Rischio La protezione del capitale è il pilastro fondamentale della nostra operatività. Ogni singola operazione è protetta da uno Stop Loss predefinito, calcolato in base alla volatilità dello strumento e alla struttura del mercato. Il rischio per ogni trade è rigorosamente controllato, permettendo di superare le fasi di mercato avverse con un drawdown contenuto.
Mercati di Riferimento Operiamo esclusivamente sul mercato Forex. La nostra specializzazione ci consente di avere una profonda conoscenza delle dinamiche valutarie. Non tradiamo materie prime come Oro (XAUUSD) o petrolio.
Raccomandazioni per i Sottoscrittori
-
Capitale Minimo Consigliato: 1.000€
-
Broker: Si consiglia un broker ECN con spread bassi e commissioni competitive.
-
Leva: 1:30.
-
Orizzonte Temporale: Questo è un segnale per investitori con una visione a lungo termine (minimo 6-12 mesi). La pazienza è cruciale.
