Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
1.96 USD
Worst Trade:
-2.68 USD
Profitto lordo:
8.01 USD (1 095 pips)
Perdita lorda:
-2.85 USD (394 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.81 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
16.72%
Massimo carico di deposito:
118.90%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
2.81
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-1.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.68 USD (1)
Crescita mensile:
44.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.65 USD
Massimale:
2.68 USD (23.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.30% (2.68 USD)
Per equità:
33.19% (5.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD#
|6
|AUDCAD#
|5
|USDJPY#
|1
|AUDUSD#
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD#
|3
|AUDCAD#
|1
|USDJPY#
|1
|AUDUSD#
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD#
|372
|AUDCAD#
|94
|USDJPY#
|182
|AUDUSD#
|53
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.96 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -2.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxifyFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading intelligente + basso rischio + profitti stabili. Copia i miei segnali ora e inizia a far crescere il tuo conto con fiducia. Quando avrò il mio primo copiatore, inizierò a fare trading.
