Ebd Alrxhmn Aljbwry

Naruto fp

Ebd Alrxhmn Aljbwry
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 45%
MaxifyFX-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
1.96 USD
Worst Trade:
-2.68 USD
Profitto lordo:
8.01 USD (1 095 pips)
Perdita lorda:
-2.85 USD (394 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.81 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
16.72%
Massimo carico di deposito:
118.90%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
2.81
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
0.73 USD
Perdita media:
-1.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.68 USD (1)
Crescita mensile:
44.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.65 USD
Massimale:
2.68 USD (23.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.30% (2.68 USD)
Per equità:
33.19% (5.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD# 6
AUDCAD# 5
USDJPY# 1
AUDUSD# 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD# 3
AUDCAD# 1
USDJPY# 1
AUDUSD# 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD# 372
AUDCAD# 94
USDJPY# 182
AUDUSD# 53
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.96 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -2.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxifyFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

  • Trading intelligente + basso rischio + profitti stabili. Copia i miei segnali ora e inizia a far crescere il tuo conto con fiducia. Quando avrò il mio primo copiatore, inizierò a fare trading.


    2025.10.07 11:36
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 22:14
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.10.06 04:24
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.09.26 13:55
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
    2025.09.26 00:14
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.09.23 23:45
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.09.17 19:11
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.09.17 18:11
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.09.17 02:03
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.09.08 06:55
    Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
    2025.09.08 06:55
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2025.09.08 06:55
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
