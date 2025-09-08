SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / New new newwwww
Mayke Jone

New new newwwww

Mayke Jone
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
TradingProInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
22 (46.80%)
Loss Trade:
25 (53.19%)
Best Trade:
8.01 USD
Worst Trade:
-15.42 USD
Profitto lordo:
53.86 USD (1 316 pips)
Perdita lorda:
-164.16 USD (3 759 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (25.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.02 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.38
Attività di trading:
5.43%
Massimo carico di deposito:
16.77%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
38 (80.85%)
Short Trade:
9 (19.15%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-2.35 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-49.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.22 USD (7)
Crescita mensile:
-16.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
118.07 USD
Massimale:
124.91 USD (18.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.00% (124.82 USD)
Per equità:
14.85% (95.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 41
EURGBP 3
AUDUSD 2
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -128
EURGBP 7
AUDUSD 3
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.8K
EURGBP 87
AUDUSD 57
XAUUSD 259
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.01 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +25.02 USD
Massima perdita consecutiva: -49.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.08 07:55
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 07:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 06:55
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.08 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 06:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
New new newwwww
30USD al mese
-16%
0
0
USD
576
USD
2
0%
47
46%
5%
0.32
-2.35
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.