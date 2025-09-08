- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
25 (39.68%)
Loss Trade:
38 (60.32%)
Best Trade:
49.72 USD
Worst Trade:
-25.24 USD
Profitto lordo:
710.70 USD (72 601 pips)
Perdita lorda:
-401.95 USD (52 364 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.96 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
25.27%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
34 (53.97%)
Short Trade:
29 (46.03%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
4.90 USD
Profitto medio:
28.43 USD
Perdita media:
-10.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-84.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.05 USD (6)
Crescita mensile:
14.59%
Previsione annuale:
177.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.63 USD
Massimale:
102.79 USD (16.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.76% (102.79 USD)
Per equità:
1.52% (14.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|NQ100.R
|7
|CL.R
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|350
|NQ100.R
|-31
|CL.R
|3
|GBPJPY
|-6
|EURJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|NQ100.R
|-15K
|CL.R
|29
|GBPJPY
|-800
|EURJPY
|-975
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.72 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4.21 USD
Massima perdita consecutiva: -84.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Bforex-TNLive
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
257 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
lot 0.01 dan setelah equity diatas $1000 saya naikan ke 0.02 lot
Have fun
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
51%
0
0
USD
USD
909
USD
USD
14
0%
63
39%
25%
1.76
4.90
USD
USD
17%
1:200