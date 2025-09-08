SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CN Breakout77
Cepi Nurhidayat

CN Breakout77

Cepi Nurhidayat
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 51%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
25 (39.68%)
Loss Trade:
38 (60.32%)
Best Trade:
49.72 USD
Worst Trade:
-25.24 USD
Profitto lordo:
710.70 USD (72 601 pips)
Perdita lorda:
-401.95 USD (52 364 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.96 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
25.27%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
34 (53.97%)
Short Trade:
29 (46.03%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
4.90 USD
Profitto medio:
28.43 USD
Perdita media:
-10.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-84.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.05 USD (6)
Crescita mensile:
14.59%
Previsione annuale:
177.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
89.63 USD
Massimale:
102.79 USD (16.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.76% (102.79 USD)
Per equità:
1.52% (14.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 53
NQ100.R 7
CL.R 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 350
NQ100.R -31
CL.R 3
GBPJPY -6
EURJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
NQ100.R -15K
CL.R 29
GBPJPY -800
EURJPY -975
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.72 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +4.21 USD
Massima perdita consecutiva: -84.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 9
FXOpen-Real2
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Bforex-TNLive
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
257 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
lot 0.01 dan setelah equity diatas $1000 saya naikan ke 0.02 lot
Have fun
Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CN Breakout77
30USD al mese
51%
0
0
USD
909
USD
14
0%
63
39%
25%
1.76
4.90
USD
17%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.