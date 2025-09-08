- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
44.24 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
627.31 USD (2 867 150 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
20 (627.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
627.31 USD (20)
Indice di Sharpe:
6.81
Attività di trading:
95.60%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
18 (90.00%)
Short Trade:
2 (10.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
31.37 USD
Profitto medio:
31.37 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
6.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.56% (378.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|8
|GBPUSD
|2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|331
|BTCUSD
|253
|GBPUSD
|43
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|331K
|BTCUSD
|2.5M
|GBPUSD
|4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.24 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +627.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
