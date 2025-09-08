- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
3.03 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
19.13 USD (76 479 pips)
Perdita lorda:
-21.55 USD (50 066 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.99 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.13%
Massimo carico di deposito:
5.71%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
8 (57.14%)
Short Trade:
6 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-10.78 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.00 USD (1)
Crescita mensile:
-1.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.45 USD
Massimale:
20.32 USD (9.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.38% (20.16 USD)
Per equità:
8.23% (17.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.03 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.99 USD
Massima perdita consecutiva: -20.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
3
0%
14
85%
0%
0.88
-0.17
USD
USD
9%
1:500