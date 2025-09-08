SegnaliSezioni
Jose Anastacio Aguirre Rojo

GOLD XAUUSD MID TERM

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -57%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
89 (82.40%)
Loss Trade:
19 (17.59%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-10.55 USD
Profitto lordo:
59.70 USD (6 549 pips)
Perdita lorda:
-73.92 USD (7 265 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.27 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.79%
Massimo carico di deposito:
86.52%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
61 (56.48%)
Short Trade:
47 (43.52%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.98 USD (3)
Crescita mensile:
-75.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.73 USD
Massimale:
45.78 USD (81.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.68% (45.78 USD)
Per equità:
23.81% (4.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 105
EURUSD 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -13
EURUSD -1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -581
EURUSD -125
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.04 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +11.17 USD
Massima perdita consecutiva: -21.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
33 più
SEÑAL PARA EL ORO O XAUUSD CON RIESGO MEDIO, UTILIZANDO BREAKOUT, SE RECOMIENDA UN DEPOSITO MINIMO DE 100 USD. REOCOMENDABLE USAR UN BROKER RAPIDO CON UN BUEN VPS Y BAJA COMISION Y SPREAD.
Non ci sono recensioni
2025.10.15 23:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 14:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 02:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.08 02:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 02:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.