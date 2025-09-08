- Crescita
Trade:
108
Profit Trade:
89 (82.40%)
Loss Trade:
19 (17.59%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-10.55 USD
Profitto lordo:
59.70 USD (6 549 pips)
Perdita lorda:
-73.92 USD (7 265 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.27 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.79%
Massimo carico di deposito:
86.52%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
61 (56.48%)
Short Trade:
47 (43.52%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-3.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.98 USD (3)
Crescita mensile:
-75.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.73 USD
Massimale:
45.78 USD (81.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.68% (45.78 USD)
Per equità:
23.81% (4.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-581
|EURUSD
|-125
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
SEÑAL PARA EL ORO O XAUUSD CON RIESGO MEDIO, UTILIZANDO BREAKOUT, SE RECOMIENDA UN DEPOSITO MINIMO DE 100 USD. REOCOMENDABLE USAR UN BROKER RAPIDO CON UN BUEN VPS Y BAJA COMISION Y SPREAD.
