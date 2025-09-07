- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
2 190.65 USD
Worst Trade:
-1 149.50 USD
Profitto lordo:
5 027.65 USD (10 041 pips)
Perdita lorda:
-3 523.90 USD (9 039 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4 942.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 942.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
61 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
150.38 USD
Profitto medio:
1 256.91 USD
Perdita media:
-587.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 522.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 522.40 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 438.90 USD (23.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.01% (3 438.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 190.65 USD
Worst Trade: -1 150 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 942.65 USD
Massima perdita consecutiva: -2 522.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
2
0%
10
40%
100%
1.42
150.38
USD
USD
23%
1:500