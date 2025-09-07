SegnaliSezioni
Fuchao Wang

JINNIUFX10

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
EtoMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
2 190.65 USD
Worst Trade:
-1 149.50 USD
Profitto lordo:
5 027.65 USD (10 041 pips)
Perdita lorda:
-3 523.90 USD (9 039 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4 942.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 942.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
61 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
150.38 USD
Profitto medio:
1 256.91 USD
Perdita media:
-587.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 522.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 522.40 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 438.90 USD (23.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.01% (3 438.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 190.65 USD
Worst Trade: -1 150 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 942.65 USD
Massima perdita consecutiva: -2 522.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.08 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 42 days
