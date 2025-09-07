- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
24 (30.76%)
Loss Trade:
54 (69.23%)
Best Trade:
5.73 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
115.86 USD (115 859 pips)
Perdita lorda:
-111.48 USD (111 457 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.73 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
5.25%
Massimo carico di deposito:
9.66%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
41 (52.56%)
Short Trade:
37 (47.44%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-2.06 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-27.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.05 USD (13)
Crescita mensile:
2.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.39 USD
Massimale:
29.30 USD (12.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.47% (29.30 USD)
Per equità:
0.94% (1.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.73 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +20.73 USD
Massima perdita consecutiva: -27.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
