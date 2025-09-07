SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lake Capital High Risk
Luis Alberto Chacin Moreno

Lake Capital High Risk

Luis Alberto Chacin Moreno
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2024 234%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
590
Profit Trade:
399 (67.62%)
Loss Trade:
191 (32.37%)
Best Trade:
2 558.05 USD
Worst Trade:
-1 735.30 USD
Profitto lordo:
36 395.94 USD (545 952 pips)
Perdita lorda:
-18 846.85 USD (883 778 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (632.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 920.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
44.76%
Massimo carico di deposito:
7.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.71
Long Trade:
187 (31.69%)
Short Trade:
403 (68.31%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
29.74 USD
Profitto medio:
91.22 USD
Perdita media:
-98.67 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 617.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 327.41 USD (4)
Crescita mensile:
12.11%
Previsione annuale:
146.88%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.35 USD
Massimale:
3 723.15 USD (26.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.22% (3 723.15 USD)
Per equità:
27.93% (6 997.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-STD 147
GBPUSD-STD 127
AUDUSD-STD 111
NAS100. 82
NZDUSD-STD 68
USDJPY-STD 31
XAUUSD-STD 12
SP500. 7
NZDSGD-STD 4
GBPJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-STD 2.6K
GBPUSD-STD 3.2K
AUDUSD-STD 1.9K
NAS100. 5.9K
NZDUSD-STD 1.3K
USDJPY-STD 1.7K
XAUUSD-STD 1.3K
SP500. -30
NZDSGD-STD -327
GBPJPY-STD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-STD 11K
GBPUSD-STD 15K
AUDUSD-STD 10K
NAS100. -369K
NZDUSD-STD 3.4K
USDJPY-STD 5.6K
XAUUSD-STD 3K
SP500. -14K
NZDSGD-STD -1.4K
GBPJPY-STD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 558.05 USD
Worst Trade: -1 735 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +632.90 USD
Massima perdita consecutiva: -2 617.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.

Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
Non ci sono recensioni
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
