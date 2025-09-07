- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
26 (92.85%)
Loss Trade:
2 (7.14%)
Best Trade:
4.92 GBP
Worst Trade:
-23.27 GBP
Profitto lordo:
49.03 GBP (6 191 pips)
Perdita lorda:
-45.65 GBP (6 199 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.90 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
24.90 GBP (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
20.31%
Massimo carico di deposito:
20.23%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
15 (53.57%)
Short Trade:
13 (46.43%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.12 GBP
Profitto medio:
1.89 GBP
Perdita media:
-22.83 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-45.65 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-45.65 GBP (2)
Crescita mensile:
3.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.75 GBP
Massimale:
45.65 GBP (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.55% (45.65 GBP)
Per equità:
21.82% (20.22 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.92 GBP
Worst Trade: -23 GBP
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.90 GBP
Massima perdita consecutiva: -45.65 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Margin Requirement: 1:500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
103
GBP
GBP
3
100%
28
92%
20%
1.07
0.12
GBP
GBP
37%
1:500