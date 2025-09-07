SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PROMETHEUS
Effiong Lolang

PROMETHEUS

Effiong Lolang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
26 (92.85%)
Loss Trade:
2 (7.14%)
Best Trade:
4.92 GBP
Worst Trade:
-23.27 GBP
Profitto lordo:
49.03 GBP (6 191 pips)
Perdita lorda:
-45.65 GBP (6 199 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (24.90 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
24.90 GBP (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
20.31%
Massimo carico di deposito:
20.23%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
15 (53.57%)
Short Trade:
13 (46.43%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.12 GBP
Profitto medio:
1.89 GBP
Perdita media:
-22.83 GBP
Massime perdite consecutive:
2 (-45.65 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-45.65 GBP (2)
Crescita mensile:
3.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.75 GBP
Massimale:
45.65 GBP (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.55% (45.65 GBP)
Per equità:
21.82% (20.22 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.92 GBP
Worst Trade: -23 GBP
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.90 GBP
Massima perdita consecutiva: -45.65 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
Margin Requirement: 1:500
Non ci sono recensioni
2025.09.15 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 03:14
Share of trading days is too low
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 02:14
Share of trading days is too low
2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 22:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 22:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 15:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.07 15:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.07 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PROMETHEUS
30USD al mese
3%
0
0
USD
103
GBP
3
100%
28
92%
20%
1.07
0.12
GBP
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.