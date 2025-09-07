SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 85458

Wai Him Leung
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
429
Profit Trade:
286 (66.66%)
Loss Trade:
143 (33.33%)
Best Trade:
443.09 USD
Worst Trade:
-578.92 USD
Profitto lordo:
5 539.28 USD (73 093 pips)
Perdita lorda:
-7 430.02 USD (64 689 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (325.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
493.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
95.06%
Massimo carico di deposito:
51.86%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
224 (52.21%)
Short Trade:
205 (47.79%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-4.41 USD
Profitto medio:
19.37 USD
Perdita media:
-51.96 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-2 460.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 460.66 USD (21)
Crescita mensile:
-29.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 460.28 USD
Massimale:
3 730.52 USD (22.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.78% (2 872.04 USD)
Per equità:
32.24% (1 722.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 41
EURCHF 29
AUDCAD 28
GBPCHF 26
GBPUSD 25
AUDCHF 22
GBPCAD 21
EURUSD 19
GBPNZD 18
GBPAUD 18
EURCAD 18
USDCHF 18
USDCAD 18
EURGBP 17
AUDUSD 16
CADCHF 14
EURNZD 13
EURJPY 12
NZDCAD 10
GBPJPY 9
CHFJPY 7
NZDUSD 6
NZDJPY 5
CADJPY 5
AUDJPY 5
AUDNZD 4
USDJPY 3
NZDCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -995
EURCHF 1K
AUDCAD -1.4K
GBPCHF 332
GBPUSD -2K
AUDCHF 68
GBPCAD 163
EURUSD 113
GBPNZD 507
GBPAUD 262
EURCAD -729
USDCHF 85
USDCAD 51
EURGBP 43
AUDUSD 53
CADCHF 60
EURNZD 193
EURJPY 214
NZDCAD -112
GBPJPY 80
CHFJPY 47
NZDUSD -94
NZDJPY 12
CADJPY 27
AUDJPY 74
AUDNZD 15
USDJPY 1
NZDCHF -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -8.7K
EURCHF 1.3K
AUDCAD -2.4K
GBPCHF 1.1K
GBPUSD -14K
AUDCHF 727
GBPCAD 3.9K
EURUSD 1.3K
GBPNZD 8.1K
GBPAUD 5.6K
EURCAD -3.9K
USDCHF 1.3K
USDCAD -205
EURGBP 258
AUDUSD -884
CADCHF 1.1K
EURNZD 5.6K
EURJPY 4.6K
NZDCAD -3.1K
GBPJPY 3.1K
CHFJPY 3.1K
NZDUSD -2.9K
NZDJPY 386
CADJPY 635
AUDJPY 1.1K
AUDNZD 1.3K
USDJPY 338
NZDCHF -321
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +443.09 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +325.17 USD
Massima perdita consecutiva: -2 460.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 39 days
