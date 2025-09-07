- Crescita
Trade:
391
Profit Trade:
301 (76.98%)
Loss Trade:
90 (23.02%)
Best Trade:
32.87 USD
Worst Trade:
-41.10 USD
Profitto lordo:
736.82 USD (396 575 pips)
Perdita lorda:
-431.83 USD (203 175 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (13.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.10 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
15.84%
Massimo carico di deposito:
43.82%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
159
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
268 (68.54%)
Short Trade:
123 (31.46%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-51.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.38 USD (3)
Crescita mensile:
44.07%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.73 USD (12.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.35% (71.73 USD)
Per equità:
7.81% (53.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|193K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +32.87 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.59 USD
Massima perdita consecutiva: -51.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
