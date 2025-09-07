SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SafetyGrowth
Ngoc Tu Ho

SafetyGrowth

Ngoc Tu Ho
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 65%
Axi-US15-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
315
Profit Trade:
151 (47.93%)
Loss Trade:
164 (52.06%)
Best Trade:
293.60 USD
Worst Trade:
-194.40 USD
Profitto lordo:
2 446.49 USD (31 257 pips)
Perdita lorda:
-1 616.30 USD (22 720 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (55.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
150 (47.62%)
Short Trade:
165 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-84.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.50 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.81 USD
Massimale:
250.50 USD (30.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.67% (250.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 271
AUDUSD.p 8
NZDUSD.p 7
EURUSD.p 7
GBPUSD.p 6
USDJPY.p 6
AUDNZD.p 4
USDCAD.p 2
USDCHF.p 2
NZDCAD.p 1
AUDCHF.p 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 857
AUDUSD.p -8
NZDUSD.p -1
EURUSD.p -5
GBPUSD.p 3
USDJPY.p -5
AUDNZD.p -2
USDCAD.p -1
USDCHF.p 8
NZDCAD.p 1
AUDCHF.p -17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 7.8K
AUDUSD.p 142
NZDUSD.p 356
EURUSD.p 234
GBPUSD.p 129
USDJPY.p -488
AUDNZD.p -174
USDCAD.p 90
USDCHF.p 388
NZDCAD.p 191
AUDCHF.p -133
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.60 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.31 USD
Massima perdita consecutiva: -84.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Axi
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.9% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati