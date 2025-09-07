- Crescita
Trade:
315
Profit Trade:
151 (47.93%)
Loss Trade:
164 (52.06%)
Best Trade:
293.60 USD
Worst Trade:
-194.40 USD
Profitto lordo:
2 446.49 USD (31 257 pips)
Perdita lorda:
-1 616.30 USD (22 720 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (55.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
150 (47.62%)
Short Trade:
165 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-84.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.50 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.81 USD
Massimale:
250.50 USD (30.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.67% (250.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|271
|AUDUSD.p
|8
|NZDUSD.p
|7
|EURUSD.p
|7
|GBPUSD.p
|6
|USDJPY.p
|6
|AUDNZD.p
|4
|USDCAD.p
|2
|USDCHF.p
|2
|NZDCAD.p
|1
|AUDCHF.p
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|857
|AUDUSD.p
|-8
|NZDUSD.p
|-1
|EURUSD.p
|-5
|GBPUSD.p
|3
|USDJPY.p
|-5
|AUDNZD.p
|-2
|USDCAD.p
|-1
|USDCHF.p
|8
|NZDCAD.p
|1
|AUDCHF.p
|-17
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|7.8K
|AUDUSD.p
|142
|NZDUSD.p
|356
|EURUSD.p
|234
|GBPUSD.p
|129
|USDJPY.p
|-488
|AUDNZD.p
|-174
|USDCAD.p
|90
|USDCHF.p
|388
|NZDCAD.p
|191
|AUDCHF.p
|-133
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.60 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.31 USD
Massima perdita consecutiva: -84.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
