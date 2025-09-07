SegnaliSezioni
Fuchao Wang

JINNIUFX6

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 88%
EasyTradingOnline-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
484
Profit Trade:
210 (43.38%)
Loss Trade:
274 (56.61%)
Best Trade:
611.37 USD
Worst Trade:
-445.10 USD
Profitto lordo:
12 221.69 USD (233 769 pips)
Perdita lorda:
-7 809.90 USD (218 090 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (2 290.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 290.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
40.68%
Massimo carico di deposito:
4.81%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
243 (50.21%)
Short Trade:
241 (49.79%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
9.12 USD
Profitto medio:
58.20 USD
Perdita media:
-28.50 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-5.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-677.76 USD (4)
Crescita mensile:
12.32%
Previsione annuale:
149.52%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.47 USD
Massimale:
1 231.03 USD (12.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.80% (1 231.03 USD)
Per equità:
4.03% (373.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 419
XAUUSD 65
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 4.4K
XAUUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 11K
XAUUSD 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +611.37 USD
Worst Trade: -445 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 290.52 USD
Massima perdita consecutiva: -5.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EasyTradingOnline-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.72% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
