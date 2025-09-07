- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
17 (47.22%)
Loss Trade:
19 (52.78%)
Best Trade:
29.48 USD
Worst Trade:
-65.83 USD
Profitto lordo:
166.76 USD (17 888 pips)
Perdita lorda:
-197.23 USD (37 271 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (29.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.93 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
22.59%
Massimo carico di deposito:
237.13%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
20 (55.56%)
Short Trade:
16 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.85 USD
Profitto medio:
9.81 USD
Perdita media:
-10.38 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-28.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.93 USD (4)
Crescita mensile:
-30.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.12 USD
Massimale:
91.65 USD (77.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.98% (91.65 USD)
Per equità:
74.76% (26.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|4
|US30
|4
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-20
|GBPUSD
|-8
|USDJPY
|9
|US30
|-8
|EURUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|GBPUSD
|-158
|USDJPY
|271
|US30
|-15K
|EURUSD
|-132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.48 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +29.57 USD
Massima perdita consecutiva: -28.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
274 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This Signal will be purely manual trade and no algo will be applied.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
70
USD
USD
3
0%
36
47%
23%
0.84
-0.85
USD
USD
78%
1:400