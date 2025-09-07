- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
62 (76.54%)
Loss Trade:
19 (23.46%)
Best Trade:
100.46 USD
Worst Trade:
-20.18 USD
Profitto lordo:
659.59 USD (15 033 pips)
Perdita lorda:
-129.04 USD (4 878 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (174.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.72 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
98.37%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.48
Long Trade:
25 (30.86%)
Short Trade:
56 (69.14%)
Fattore di profitto:
5.11
Profitto previsto:
6.55 USD
Profitto medio:
10.64 USD
Perdita media:
-6.79 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.49 USD (3)
Crescita mensile:
6.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.51 USD (0.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (42.51 USD)
Per equità:
3.47% (278.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|70
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|489
|NZDCAD
|37
|AUDNZD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.7K
|NZDCAD
|276
|AUDNZD
|182
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.46 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +174.72 USD
Massima perdita consecutiva: -37.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 30
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 10
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
Equiti-Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
