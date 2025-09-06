SegnaliSezioni
Geyner Carlos Edilberto Campos Nario

CryptoTradersCH

Geyner Carlos Edilberto Campos Nario
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 88%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
164 (73.54%)
Loss Trade:
59 (26.46%)
Best Trade:
12.77 USD
Worst Trade:
-10.45 USD
Profitto lordo:
632.09 USD (34 181 pips)
Perdita lorda:
-223.27 USD (9 307 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (135.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.65 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
367.52%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.96
Long Trade:
92 (41.26%)
Short Trade:
131 (58.74%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-3.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.08 USD (4)
Crescita mensile:
13.56%
Previsione annuale:
164.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
31.54 USD (4.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.57% (31.54 USD)
Per equità:
96.42% (723.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 193
NZDCAD 9
EURCAD 7
AUDNZD 6
GBPAUD 5
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 387
NZDCAD 5
EURCAD 10
AUDNZD 2
GBPAUD 4
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 22K
NZDCAD 693
EURCAD 1.4K
AUDNZD 282
GBPAUD 545
USDJPY 140
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.77 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.65 USD
Massima perdita consecutiva: -25.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.12 × 102
Ava-Real 3
0.15 × 20
Pepperstone-Demo01
0.25 × 4
RoboForex-ECN
0.39 × 33
VantageFXInternational-Live 4
0.67 × 39
Axi-US03-Live
0.95 × 305
EGlobal-Cent6
1.24 × 59
XMGlobal-Real 26
1.36 × 36
Exness-Real6
4.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
