Trade:
223
Profit Trade:
164 (73.54%)
Loss Trade:
59 (26.46%)
Best Trade:
12.77 USD
Worst Trade:
-10.45 USD
Profitto lordo:
632.09 USD (34 181 pips)
Perdita lorda:
-223.27 USD (9 307 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (135.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.65 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
367.52%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.96
Long Trade:
92 (41.26%)
Short Trade:
131 (58.74%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-3.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.08 USD (4)
Crescita mensile:
13.56%
Previsione annuale:
164.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.56 USD
Massimale:
31.54 USD (4.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.57% (31.54 USD)
Per equità:
96.42% (723.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|193
|NZDCAD
|9
|EURCAD
|7
|AUDNZD
|6
|GBPAUD
|5
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|387
|NZDCAD
|5
|EURCAD
|10
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|4
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|22K
|NZDCAD
|693
|EURCAD
|1.4K
|AUDNZD
|282
|GBPAUD
|545
|USDJPY
|140
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.77 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.65 USD
Massima perdita consecutiva: -25.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.12 × 102
|
Ava-Real 3
|0.15 × 20
|
Pepperstone-Demo01
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.39 × 33
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.67 × 39
|
Axi-US03-Live
|0.95 × 305
|
EGlobal-Cent6
|1.24 × 59
|
XMGlobal-Real 26
|1.36 × 36
|
Exness-Real6
|4.67 × 3
