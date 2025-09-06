- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
39 (32.77%)
Loss Trade:
80 (67.23%)
Best Trade:
440.38 CAD
Worst Trade:
-198.94 CAD
Profitto lordo:
2 305.01 CAD (31 920 pips)
Perdita lorda:
-2 023.47 CAD (61 073 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 056.37 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
1 056.37 CAD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
15.66%
Massimo carico di deposito:
100.26%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
84 (70.59%)
Short Trade:
35 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.37 CAD
Profitto medio:
59.10 CAD
Perdita media:
-25.29 CAD
Massime perdite consecutive:
15 (-157.50 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-447.91 CAD (5)
Crescita mensile:
4.39%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.03 CAD
Massimale:
628.29 CAD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (628.29 CAD)
Per equità:
3.44% (230.60 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|84
|US_TECH100
|23
|US_30
|11
|COCOA
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|347
|US_TECH100
|-187
|US_30
|-8
|COCOA
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|14K
|US_TECH100
|-43K
|US_30
|-66
|COCOA
|62
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +440.38 CAD
Worst Trade: -199 CAD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 056.37 CAD
Massima perdita consecutiva: -157.50 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Algorithmic trading systems providing signals for FX, Commodities, Indices & Energy.
