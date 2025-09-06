SegnaliSezioni
Luke Mcdonald

BH Signals

Luke Mcdonald
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
119
Profit Trade:
39 (32.77%)
Loss Trade:
80 (67.23%)
Best Trade:
440.38 CAD
Worst Trade:
-198.94 CAD
Profitto lordo:
2 305.01 CAD (31 920 pips)
Perdita lorda:
-2 023.47 CAD (61 073 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 056.37 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
1 056.37 CAD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
15.66%
Massimo carico di deposito:
100.26%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
84 (70.59%)
Short Trade:
35 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.37 CAD
Profitto medio:
59.10 CAD
Perdita media:
-25.29 CAD
Massime perdite consecutive:
15 (-157.50 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-447.91 CAD (5)
Crescita mensile:
4.39%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.03 CAD
Massimale:
628.29 CAD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (628.29 CAD)
Per equità:
3.44% (230.60 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 84
US_TECH100 23
US_30 11
COCOA 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 347
US_TECH100 -187
US_30 -8
COCOA 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 14K
US_TECH100 -43K
US_30 -66
COCOA 62
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +440.38 CAD
Worst Trade: -199 CAD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 056.37 CAD
Massima perdita consecutiva: -157.50 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Algorithmic trading systems providing signals for FX, Commodities, Indices & Energy. 
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 20:48
Share of trading days is too low
2025.09.08 20:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 19:48
Share of trading days is too low
2025.09.08 19:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 22:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 22:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 22:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.06 22:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 22:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
