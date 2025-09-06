SegnaliSezioni
Shing Chi Sin

HKShing

Shing Chi Sin
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
133 (63.33%)
Loss Trade:
77 (36.67%)
Best Trade:
6 891.62 USD
Worst Trade:
-5 935.40 USD
Profitto lordo:
67 292.23 USD (149 672 pips)
Perdita lorda:
-37 970.34 USD (91 849 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (568.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 053.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
95.70%
Massimo carico di deposito:
11.39%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
118 (56.19%)
Short Trade:
92 (43.81%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
139.63 USD
Profitto medio:
505.96 USD
Perdita media:
-493.12 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-815.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 935.40 USD (1)
Crescita mensile:
586.10%
Previsione annuale:
7 111.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
512.17 USD
Massimale:
7 732.88 USD (30.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.27% (1 479.48 USD)
Per equità:
26.14% (4 614.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 185
USDJPY+ 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 23K
USDJPY+ 6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 42K
USDJPY+ 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 891.62 USD
Worst Trade: -5 935 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +568.83 USD
Massima perdita consecutiva: -815.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.73% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 23:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
A large drawdown may occur on the account again
