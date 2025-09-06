SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / COPY FUND 300USD
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 300USD

Marcelo Diniz Da Cunha
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
19 (59.37%)
Loss Trade:
13 (40.63%)
Best Trade:
7.65 USD
Worst Trade:
-10.34 USD
Profitto lordo:
64.97 USD (6 654 pips)
Perdita lorda:
-56.29 USD (5 763 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (25.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
73.15%
Massimo carico di deposito:
6.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
24 (75.00%)
Short Trade:
8 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.38 USD (2)
Crescita mensile:
2.89%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.83 USD
Massimale:
20.53 USD (6.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.66% (20.44 USD)
Per equità:
2.39% (7.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 7
XAUUSD 6
EURUSD 5
USDCHF 5
AUDUSD 5
USDJPY 3
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 15
XAUUSD -6
EURUSD 1
USDCHF 2
AUDUSD 0
USDJPY -6
USDCAD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.6K
XAUUSD -544
EURUSD 109
USDCHF 152
AUDUSD 108
USDJPY -887
USDCAD 374
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.65 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.86 USD
Massima perdita consecutiva: -10.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 181
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
79 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Mínimo de capital sugerido USD 300

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 300USD

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading

IB:    IB44903670


Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 14:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.06 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
COPY FUND 300USD
30USD al mese
3%
0
0
USD
309
USD
4
68%
32
59%
73%
1.15
0.27
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.