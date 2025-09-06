- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
404 (96.42%)
Loss Trade:
15 (3.58%)
Best Trade:
66.20 USD
Worst Trade:
-30.28 USD
Profitto lordo:
2 054.04 USD (498 895 pips)
Perdita lorda:
-42.21 USD (5 310 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (573.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
573.54 USD (100)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
95.91%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
64.19
Long Trade:
255 (60.86%)
Short Trade:
164 (39.14%)
Fattore di profitto:
48.66
Profitto previsto:
4.80 USD
Profitto medio:
5.08 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.34 USD (2)
Crescita mensile:
3.94%
Previsione annuale:
47.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.34 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (31.34 USD)
Per equità:
6.82% (234.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|EURUSD
|77
|US500
|28
|SOLUSD
|6
|AUDCAD
|6
|BTCUSD
|4
|USDCAD
|3
|ETHUSD
|2
|EURAUD
|2
|XAGUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|249
|US500
|68
|SOLUSD
|36
|AUDCAD
|17
|BTCUSD
|63
|USDCAD
|3
|ETHUSD
|3
|EURAUD
|14
|XAGUSD
|5
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|122K
|EURUSD
|10K
|US500
|23K
|SOLUSD
|182K
|AUDCAD
|635
|BTCUSD
|156K
|USDCAD
|406
|ETHUSD
|1.5K
|EURAUD
|189
|XAGUSD
|36
|GBPUSD
|19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.20 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 100
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +573.54 USD
Massima perdita consecutiva: -31.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets2-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 8
|0.08 × 77
|
Exness-Real12
|2.75 × 4
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|4.43 × 30
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
66%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
20
0%
419
96%
96%
48.66
4.80
USD
USD
7%
1:500