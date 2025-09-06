SegnaliSezioni
GPI BG

Top One Club

GPI BG
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
404 (96.42%)
Loss Trade:
15 (3.58%)
Best Trade:
66.20 USD
Worst Trade:
-30.28 USD
Profitto lordo:
2 054.04 USD (498 895 pips)
Perdita lorda:
-42.21 USD (5 310 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (573.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
573.54 USD (100)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
95.91%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
64.19
Long Trade:
255 (60.86%)
Short Trade:
164 (39.14%)
Fattore di profitto:
48.66
Profitto previsto:
4.80 USD
Profitto medio:
5.08 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.34 USD (2)
Crescita mensile:
3.94%
Previsione annuale:
47.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.34 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (31.34 USD)
Per equità:
6.82% (234.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 289
EURUSD 77
US500 28
SOLUSD 6
AUDCAD 6
BTCUSD 4
USDCAD 3
ETHUSD 2
EURAUD 2
XAGUSD 1
GBPUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 249
US500 68
SOLUSD 36
AUDCAD 17
BTCUSD 63
USDCAD 3
ETHUSD 3
EURAUD 14
XAGUSD 5
GBPUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 122K
EURUSD 10K
US500 23K
SOLUSD 182K
AUDCAD 635
BTCUSD 156K
USDCAD 406
ETHUSD 1.5K
EURAUD 189
XAGUSD 36
GBPUSD 19
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.20 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 100
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +573.54 USD
Massima perdita consecutiva: -31.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets2-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 8
0.08 × 77
Exness-Real12
2.75 × 4
ExclusiveMarkets2-Live 2
4.43 × 30
Non ci sono recensioni
2025.09.14 07:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Top One Club
30USD al mese
66%
0
0
USD
3.5K
USD
20
0%
419
96%
96%
48.66
4.80
USD
7%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.