- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
22 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.49 AUD
Worst Trade:
0.00 AUD
Profitto lordo:
79.80 AUD (5 251 pips)
Perdita lorda:
0.00 AUD
Vincite massime consecutive:
22 (79.80 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
79.80 AUD (22)
Indice di Sharpe:
1.54
Attività di trading:
5.82%
Massimo carico di deposito:
58.19%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (63.64%)
Short Trade:
8 (36.36%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.63 AUD
Profitto medio:
3.63 AUD
Perdita media:
0.00 AUD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 AUD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescita mensile:
39.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
0.00 AUD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
12.35% (26.69 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|NAS100
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|60
|NAS100
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.2K
|NAS100
|23
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.49 AUD
Worst Trade: -0 AUD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +79.80 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.00 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8637
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
|
XMGlobal-MT5 2
|10.50 × 354
