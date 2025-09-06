SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Manual testing
Samarthan Bidari

Manual testing

Samarthan Bidari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
22 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.49 AUD
Worst Trade:
0.00 AUD
Profitto lordo:
79.80 AUD (5 251 pips)
Perdita lorda:
0.00 AUD
Vincite massime consecutive:
22 (79.80 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
79.80 AUD (22)
Indice di Sharpe:
1.54
Attività di trading:
5.82%
Massimo carico di deposito:
58.19%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (63.64%)
Short Trade:
8 (36.36%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.63 AUD
Profitto medio:
3.63 AUD
Perdita media:
0.00 AUD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 AUD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescita mensile:
39.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
0.00 AUD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
12.35% (26.69 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
NAS100 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 60
NAS100 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.2K
NAS100 23
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.49 AUD
Worst Trade: -0 AUD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +79.80 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.00 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.86 × 8637
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
XMGlobal-MT5 2
10.50 × 354
8 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Share of trading days is too low
2025.10.09 11:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 10:25
Share of trading days is too low
2025.10.09 10:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 05:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 05:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 05:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.06 05:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 05:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
