- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
41 (57.74%)
Loss Trade:
30 (42.25%)
Best Trade:
198.50 USD
Worst Trade:
-165.50 USD
Profitto lordo:
1 079.05 USD (220 486 pips)
Perdita lorda:
-526.52 USD (44 961 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (104.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.05 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.07%
Massimo carico di deposito:
60.99%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
22 (30.99%)
Short Trade:
49 (69.01%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
7.78 USD
Profitto medio:
26.32 USD
Perdita media:
-17.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-64.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-165.50 USD (1)
Crescita mensile:
52.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
189.58 USD (15.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.41% (189.58 USD)
Per equità:
9.79% (101.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|BTCUSD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|408
|BTCUSD
|144
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|172K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.50 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.32 USD
Massima perdita consecutiva: -64.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
