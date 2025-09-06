- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 094
Profit Trade:
1 462 (69.81%)
Loss Trade:
632 (30.18%)
Best Trade:
55.88 USD
Worst Trade:
-158.49 USD
Profitto lordo:
10 276.73 USD (1 994 622 pips)
Perdita lorda:
-6 362.68 USD (807 792 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (113.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.29%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
1 255 (59.93%)
Short Trade:
839 (40.07%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-654.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-654.41 USD (15)
Crescita mensile:
26.72%
Previsione annuale:
326.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 370.46 USD (32.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.50% (1 362.95 USD)
Per equità:
33.15% (1 557.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|97
|AUDUSD
|83
|NZDJPY
|80
|NZDCAD
|77
|AUDJPY
|75
|USDCHF
|74
|USDJPY
|74
|NZDCHF
|73
|EURUSD
|71
|GBPUSD
|68
|AUDCAD
|65
|AUDCHF
|65
|CADJPY
|64
|JP225
|63
|EURNZD
|57
|EURAUD
|57
|GBPAUD
|57
|GBPNZD
|54
|HK50
|54
|EURJPY
|54
|EURCAD
|53
|GBPCAD
|52
|GBPCHF
|52
|GBPJPY
|52
|CADCHF
|50
|CHFJPY
|50
|USDCAD
|46
|STOXX50
|46
|DE30
|44
|FR40
|44
|EURGBP
|40
|US500
|36
|US30
|32
|USTEC
|31
|AUS200
|28
|EURCHF
|28
|UK100
|25
|AUDNZD
|23
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|224
|AUDUSD
|210
|NZDJPY
|182
|NZDCAD
|179
|AUDJPY
|55
|USDCHF
|205
|USDJPY
|332
|NZDCHF
|35
|EURUSD
|318
|GBPUSD
|295
|AUDCAD
|127
|AUDCHF
|163
|CADJPY
|185
|JP225
|131
|EURNZD
|-58
|EURAUD
|182
|GBPAUD
|-5
|GBPNZD
|115
|HK50
|19
|EURJPY
|-98
|EURCAD
|96
|GBPCAD
|97
|GBPCHF
|180
|GBPJPY
|177
|CADCHF
|54
|CHFJPY
|-227
|USDCAD
|169
|STOXX50
|24
|DE30
|109
|FR40
|32
|EURGBP
|97
|US500
|48
|US30
|116
|USTEC
|56
|AUS200
|11
|EURCHF
|72
|UK100
|21
|AUDNZD
|-14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|5.9K
|AUDUSD
|4.7K
|NZDJPY
|7.1K
|NZDCAD
|8.2K
|AUDJPY
|2.6K
|USDCHF
|5.2K
|USDJPY
|19K
|NZDCHF
|2.8K
|EURUSD
|8.2K
|GBPUSD
|9K
|AUDCAD
|4.6K
|AUDCHF
|4.3K
|CADJPY
|14K
|JP225
|116K
|EURNZD
|-2.2K
|EURAUD
|11K
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|15K
|HK50
|38K
|EURJPY
|-5.5K
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|544
|GBPCHF
|4.7K
|GBPJPY
|9.4K
|CADCHF
|1K
|CHFJPY
|-13K
|USDCAD
|5K
|STOXX50
|56K
|DE30
|25K
|FR40
|79K
|EURGBP
|1.3K
|US500
|101K
|US30
|71K
|USTEC
|397K
|AUS200
|94K
|EURCHF
|727
|UK100
|87K
|AUDNZD
|-296
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.88 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +113.22 USD
Massima perdita consecutiva: -654.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.13 × 87
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.19 × 36
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.59 × 743
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 25
|
Exness-MT5Real8
|1.43 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 8
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.85 × 904
|
RoboForex-Pro
|4.65 × 891
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.66 × 741
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|8.00 × 1055
|
XMGlobal-MT5
|9.02 × 1668
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
