Minh Hung Nguyen

WeTrade02

Minh Hung Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 253%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 094
Profit Trade:
1 462 (69.81%)
Loss Trade:
632 (30.18%)
Best Trade:
55.88 USD
Worst Trade:
-158.49 USD
Profitto lordo:
10 276.73 USD (1 994 622 pips)
Perdita lorda:
-6 362.68 USD (807 792 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (113.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.29%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
1 255 (59.93%)
Short Trade:
839 (40.07%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-654.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-654.41 USD (15)
Crescita mensile:
26.72%
Previsione annuale:
326.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 370.46 USD (32.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.50% (1 362.95 USD)
Per equità:
33.15% (1 557.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 97
AUDUSD 83
NZDJPY 80
NZDCAD 77
AUDJPY 75
USDCHF 74
USDJPY 74
NZDCHF 73
EURUSD 71
GBPUSD 68
AUDCAD 65
AUDCHF 65
CADJPY 64
JP225 63
EURNZD 57
EURAUD 57
GBPAUD 57
GBPNZD 54
HK50 54
EURJPY 54
EURCAD 53
GBPCAD 52
GBPCHF 52
GBPJPY 52
CADCHF 50
CHFJPY 50
USDCAD 46
STOXX50 46
DE30 44
FR40 44
EURGBP 40
US500 36
US30 32
USTEC 31
AUS200 28
EURCHF 28
UK100 25
AUDNZD 23
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 224
AUDUSD 210
NZDJPY 182
NZDCAD 179
AUDJPY 55
USDCHF 205
USDJPY 332
NZDCHF 35
EURUSD 318
GBPUSD 295
AUDCAD 127
AUDCHF 163
CADJPY 185
JP225 131
EURNZD -58
EURAUD 182
GBPAUD -5
GBPNZD 115
HK50 19
EURJPY -98
EURCAD 96
GBPCAD 97
GBPCHF 180
GBPJPY 177
CADCHF 54
CHFJPY -227
USDCAD 169
STOXX50 24
DE30 109
FR40 32
EURGBP 97
US500 48
US30 116
USTEC 56
AUS200 11
EURCHF 72
UK100 21
AUDNZD -14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 5.9K
AUDUSD 4.7K
NZDJPY 7.1K
NZDCAD 8.2K
AUDJPY 2.6K
USDCHF 5.2K
USDJPY 19K
NZDCHF 2.8K
EURUSD 8.2K
GBPUSD 9K
AUDCAD 4.6K
AUDCHF 4.3K
CADJPY 14K
JP225 116K
EURNZD -2.2K
EURAUD 11K
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 15K
HK50 38K
EURJPY -5.5K
EURCAD 1.1K
GBPCAD 544
GBPCHF 4.7K
GBPJPY 9.4K
CADCHF 1K
CHFJPY -13K
USDCAD 5K
STOXX50 56K
DE30 25K
FR40 79K
EURGBP 1.3K
US500 101K
US30 71K
USTEC 397K
AUS200 94K
EURCHF 727
UK100 87K
AUDNZD -296
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.88 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +113.22 USD
Massima perdita consecutiva: -654.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.19 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 743
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 25
Exness-MT5Real8
1.43 × 21
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 8
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.85 × 904
RoboForex-Pro
4.65 × 891
HFMarketsGlobal-Live1
4.66 × 741
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
Exness-MT5Real3
8.00 × 1055
XMGlobal-MT5
9.02 × 1668
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 04:33
No swaps are charged on the signal account
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.