Minh Hung Nguyen

The Trading Machine

Minh Hung Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
341 (73.65%)
Loss Trade:
122 (26.35%)
Best Trade:
25.04 USD
Worst Trade:
-60.39 USD
Profitto lordo:
1 545.40 USD (464 345 pips)
Perdita lorda:
-767.57 USD (162 802 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (154.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.89 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.11%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
196
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
297 (64.15%)
Short Trade:
166 (35.85%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.53 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-345.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-345.37 USD (18)
Crescita mensile:
38.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
345.37 USD (11.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.06% (345.37 USD)
Per equità:
40.62% (1 249.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 23
HK50 20
FR40 20
DE30 19
STOXX50 18
JP225 17
AUDUSD 16
GBPUSD 16
USDJPY 16
CADJPY 15
AUDCAD 15
EURAUD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
AUS200 14
NZDCHF 13
EURUSD 12
USTEC 12
EURNZD 12
NZDJPY 12
AUDJPY 12
GBPNZD 12
US30 12
UK100 12
USDCAD 10
CADCHF 10
AUDCHF 10
CHFJPY 9
GBPCAD 8
EURCAD 7
GBPCHF 7
GBPJPY 7
GBPAUD 7
AUDNZD 7
US500 7
EURJPY 6
EURCHF 5
EURGBP 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 31
HK50 4
FR40 15
DE30 22
STOXX50 7
JP225 27
AUDUSD 37
GBPUSD 64
USDJPY 58
CADJPY 39
AUDCAD 10
EURAUD 67
USDCHF 75
NZDCAD 32
AUS200 4
NZDCHF -23
EURUSD 39
USTEC 12
EURNZD -53
NZDJPY 13
AUDJPY 26
GBPNZD -71
US30 36
UK100 6
USDCAD 32
CADCHF 22
AUDCHF 18
CHFJPY 25
GBPCAD 53
EURCAD 31
GBPCHF 36
GBPJPY 43
GBPAUD 21
AUDNZD 5
US500 11
EURJPY 11
EURCHF -7
EURGBP -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -166
HK50 9.8K
FR40 43K
DE30 10K
STOXX50 30K
JP225 28K
AUDUSD 1.8K
GBPUSD 4.2K
USDJPY 6.1K
CADJPY 3.3K
AUDCAD 109
EURAUD 4.4K
USDCHF 1.8K
NZDCAD 755
AUS200 15K
NZDCHF -1K
EURUSD 891
USTEC 73K
EURNZD -6.6K
NZDJPY 698
AUDJPY 2.3K
GBPNZD -5.7K
US30 22K
UK100 20K
USDCAD 2.9K
CADCHF 517
AUDCHF 579
CHFJPY 286
GBPCAD 3.3K
EURCAD 2.3K
GBPCHF 1.6K
GBPJPY 4.7K
GBPAUD 757
AUDNZD 327
US500 20K
EURJPY 865
EURCHF -322
EURGBP -110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.04 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +154.89 USD
Massima perdita consecutiva: -345.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
The machine buys low at demand zones, sells high at supply zones, and rides the trend for big rewards with smart risk control. It's simply powerful!


Non ci sono recensioni
2025.09.29 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 04:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 01:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 01:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
