- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
44 (95.65%)
Loss Trade:
2 (4.35%)
Best Trade:
29.00 USD
Worst Trade:
-2.50 USD
Profitto lordo:
238.74 USD (11 049 pips)
Perdita lorda:
-2.56 USD (126 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (116.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.00 USD (22)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
63.78%
Massimo carico di deposito:
12.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
94.47
Long Trade:
22 (47.83%)
Short Trade:
24 (52.17%)
Fattore di profitto:
93.26
Profitto previsto:
5.13 USD
Profitto medio:
5.43 USD
Perdita media:
-1.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.50 USD (1)
Crescita mensile:
11.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.50 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (2.50 USD)
Per equità:
19.24% (411.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|120
|EURUSD
|88
|XAUUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6K
|EURUSD
|4.4K
|XAUUSD
|580
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +116.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
4 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
46
95%
64%
93.25
5.13
USD
USD
19%
1:500