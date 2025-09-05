- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
36 (75.00%)
Loss Trade:
12 (25.00%)
Best Trade:
90.15 USD
Worst Trade:
-103.47 USD
Profitto lordo:
944.91 USD (31 478 pips)
Perdita lorda:
-652.32 USD (21 738 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (401.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
401.22 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
19.28%
Massimo carico di deposito:
4.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
43 (89.58%)
Short Trade:
5 (10.42%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
6.10 USD
Profitto medio:
26.25 USD
Perdita media:
-54.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-220.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.68 USD (3)
Crescita mensile:
0.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
279.81 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.68% (279.81 USD)
Per equità:
6.90% (221.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.15 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +401.22 USD
Massima perdita consecutiva: -220.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
100%
48
75%
19%
1.44
6.10
USD
USD
9%
1:500