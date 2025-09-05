- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
83 (88.29%)
Loss Trade:
11 (11.70%)
Best Trade:
105.53 USD
Worst Trade:
-51.07 USD
Profitto lordo:
628.67 USD (13 050 pips)
Perdita lorda:
-272.26 USD (8 054 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (123.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.28 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.78%
Massimo carico di deposito:
98.80%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
42 (44.68%)
Short Trade:
52 (55.32%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
3.79 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-24.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-97.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.55 USD (2)
Crescita mensile:
142.58%
Previsione annuale:
1 729.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.03 USD
Massimale:
110.56 USD (27.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.19% (110.56 USD)
Per equità:
33.01% (59.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|91
|USDJPY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|348
|USDJPY
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7K
|USDJPY
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.53 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.42 USD
Massima perdita consecutiva: -97.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
ActivTradesCorp-Server
|0.37 × 3386
|
Just2Trade-MT5
|0.50 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 2
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.03 × 144
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 3
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
