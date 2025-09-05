SegnaliSezioni
Fabio Marques Do Nascimento

AVWAP

Fabio Marques Do Nascimento
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 190%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
83 (88.29%)
Loss Trade:
11 (11.70%)
Best Trade:
105.53 USD
Worst Trade:
-51.07 USD
Profitto lordo:
628.67 USD (13 050 pips)
Perdita lorda:
-272.26 USD (8 054 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (123.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.28 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.78%
Massimo carico di deposito:
98.80%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
42 (44.68%)
Short Trade:
52 (55.32%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
3.79 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-24.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-97.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-97.55 USD (2)
Crescita mensile:
142.58%
Previsione annuale:
1 729.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.03 USD
Massimale:
110.56 USD (27.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.19% (110.56 USD)
Per equità:
33.01% (59.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 91
USDJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 348
USDJPY 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7K
USDJPY -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.53 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.42 USD
Massima perdita consecutiva: -97.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 18
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
ActivTradesCorp-Server
0.37 × 3386
Just2Trade-MT5
0.50 × 4
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 2
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
Ava-Real 1-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.03 × 144
RoboForex-Pro
2.44 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 3
Eightcap-Live
3.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 15:03
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 5.31% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.65% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AVWAP
30USD al mese
190%
0
0
USD
694
USD
19
0%
94
88%
87%
2.30
3.79
USD
33%
1:200
Copia

