Trade:
1 200
Profit Trade:
651 (54.25%)
Loss Trade:
549 (45.75%)
Best Trade:
79.52 USD
Worst Trade:
-89.79 USD
Profitto lordo:
1 993.90 USD (3 427 323 pips)
Perdita lorda:
-2 677.27 USD (5 474 092 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (115.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.10 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
45.60%
Massimo carico di deposito:
88.52%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
536 (44.67%)
Short Trade:
664 (55.33%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-4.88 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-60.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.18 USD (3)
Crescita mensile:
-68.34%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
710.89 USD
Massimale:
710.89 USD (71.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.09% (710.89 USD)
Per equità:
22.54% (65.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|606
|BTCUSD
|286
|GBPUSD
|200
|USDJPY
|64
|EURUSD
|28
|ETHUSD
|6
|USDCHF
|4
|UKOIL
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-281
|BTCUSD
|-320
|GBPUSD
|24
|USDJPY
|106
|EURUSD
|-62
|ETHUSD
|-62
|USDCHF
|-34
|UKOIL
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-206K
|BTCUSD
|-2.1M
|GBPUSD
|-171
|USDJPY
|2.1K
|EURUSD
|-1.9K
|ETHUSD
|-41K
|USDCHF
|-82
|UKOIL
|-1K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Win Win and Win
