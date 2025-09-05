- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.52 × 75
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.36 × 28
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
I nostri segnali sono il risultato diretto dei 15 anni di esperienza pratica di un trader istituzionale professionale, supportato da un team di analisti di alto livello.
La strategia centrale combina magistralmente Smart Money Concepts, Supporti e Resistenze, Analisi dei Trend e Ricerca Macroeconomica per individuare le opportunità più esplosive a breve termine nel mercato dell'oro.
La nostra disciplina è incrollabile. Ogni singola operazione è protetta da uno stretto stop loss e take profit, con perdite meticolosamente limitate a meno di 20 pips—una solida barriera a salvaguardia del vostro capitale. Puntiamo a un rapporto rischio/rendimento ottimale da 1:1 a 1:2, massimizzando i rendimenti pur mantenendo il controllo assoluto sul rischio.
Attraverso una gestione rigorosa del rischio, che include un adeguamento dinamico della dimensione delle posizioni in base al saldo del conto, non solo minimizziamo il drawdown, ma otteniamo anche una crescita costante del conto.
Il viaggio verso la ricchezza, lo faremo con te. Unisciti ora e vedrai il miracolo accadere.
