SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden Fortune Path
Chenglong Wang

Golden Fortune Path

Chenglong Wang
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 272%
Pepperstone-Edge01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
107 (66.04%)
Loss Trade:
55 (33.95%)
Best Trade:
1 597.45 HKD
Worst Trade:
-755.33 HKD
Profitto lordo:
22 763.65 HKD (51 201 pips)
Perdita lorda:
-13 650.81 HKD (28 761 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 882.69 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 436.21 HKD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
25.61%
Massimo carico di deposito:
39.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.89
Long Trade:
123 (75.93%)
Short Trade:
39 (24.07%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
56.25 HKD
Profitto medio:
212.74 HKD
Perdita media:
-248.20 HKD
Massime perdite consecutive:
6 (-802.35 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-2 118.30 HKD (5)
Crescita mensile:
185.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 HKD
Massimale:
2 339.94 HKD (16.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.56% (2 339.94 HKD)
Per equità:
13.70% (1 028.18 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 597.45 HKD
Worst Trade: -755 HKD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 882.69 HKD
Massima perdita consecutiva: -802.35 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.52 × 75
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 28
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

I nostri segnali sono il risultato diretto dei 15 anni di esperienza pratica di un trader istituzionale professionale, supportato da un team di analisti di alto livello.

La strategia centrale combina magistralmente Smart Money Concepts, Supporti e Resistenze, Analisi dei Trend e Ricerca Macroeconomica per individuare le opportunità più esplosive a breve termine nel mercato dell'oro.

La nostra disciplina è incrollabile. Ogni singola operazione è protetta da uno stretto stop loss e take profit, con perdite meticolosamente limitate a meno di 20 pips—una solida barriera a salvaguardia del vostro capitale. Puntiamo a un rapporto rischio/rendimento ottimale da 1:1 a 1:2, massimizzando i rendimenti pur mantenendo il controllo assoluto sul rischio.

Attraverso una gestione rigorosa del rischio, che include un adeguamento dinamico della dimensione delle posizioni in base al saldo del conto, non solo minimizziamo il drawdown, ma otteniamo anche una crescita costante del conto.

Il viaggio verso la ricchezza, lo faremo con te. Unisciti ora e vedrai il miracolo accadere.


Non ci sono recensioni
2025.09.27 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 11:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.06 11:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Fortune Path
99USD al mese
272%
0
0
USD
6K
HKD
5
100%
162
66%
26%
1.66
56.25
HKD
25%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.