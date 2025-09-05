SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Smart ASSET Real
Sonildo Almeida De Souza

Smart ASSET Real

Sonildo Almeida De Souza
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 18%
UEXOGlobal-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
29 (80.55%)
Loss Trade:
7 (19.44%)
Best Trade:
863.72 USD
Worst Trade:
-170.69 USD
Profitto lordo:
2 162.03 USD (856 662 pips)
Perdita lorda:
-338.90 USD (147 006 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 940.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 940.48 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.53%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
33 (91.67%)
Short Trade:
3 (8.33%)
Fattore di profitto:
6.38
Profitto previsto:
50.64 USD
Profitto medio:
74.55 USD
Perdita media:
-48.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-317.89 USD (2)
Crescita mensile:
19.57%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.07 USD
Massimale:
317.89 USD (3.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.11% (317.89 USD)
Per equità:
14.00% (1 654.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 19
BTCUSD 16
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 438
BTCUSD 521
AUDCAD 864
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 105K
BTCUSD 604K
AUDCAD 597
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +863.72 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 940.48 USD
Massima perdita consecutiva: -15.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UEXOGlobal-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 21:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
