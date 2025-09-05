- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
176 (51.91%)
Loss Trade:
163 (48.08%)
Best Trade:
2 159.29 USD
Worst Trade:
-2 787.82 USD
Profitto lordo:
48 843.31 USD (337 085 pips)
Perdita lorda:
-48 533.08 USD (212 533 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 085.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 700.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
57.83%
Massimo carico di deposito:
12.84%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
207 (61.06%)
Short Trade:
132 (38.94%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
277.52 USD
Perdita media:
-297.75 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 470.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 470.56 USD (10)
Crescita mensile:
8.03%
Previsione annuale:
97.45%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 869.08 USD
Massimale:
13 792.64 USD (13.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.15% (13 792.39 USD)
Per equità:
1.95% (1 941.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|277
|EURUSD
|47
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|5
|US100.cash
|2
|XAUEUR
|1
|US30.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|-300
|BTCUSD
|181
|USDJPY
|75
|US100.cash
|36
|XAUEUR
|-737
|US30.cash
|5
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-269
|EURUSD
|-1.1K
|BTCUSD
|122K
|USDJPY
|336
|US100.cash
|3.6K
|XAUEUR
|-1K
|US30.cash
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 159.29 USD
Worst Trade: -2 788 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 085.69 USD
Massima perdita consecutiva: -4 470.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Acompanhe aqui a recuperação dessa conta!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
21
21%
339
51%
58%
1.00
0.92
USD
USD
13%
1:100