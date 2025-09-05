SegnaliSezioni
Iago Jose Alves De Freitas Correia

Mesa TopWin IF

Iago Jose Alves De Freitas Correia
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FTMO-Server4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
176 (51.91%)
Loss Trade:
163 (48.08%)
Best Trade:
2 159.29 USD
Worst Trade:
-2 787.82 USD
Profitto lordo:
48 843.31 USD (337 085 pips)
Perdita lorda:
-48 533.08 USD (212 533 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 085.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 700.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
57.83%
Massimo carico di deposito:
12.84%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
207 (61.06%)
Short Trade:
132 (38.94%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
277.52 USD
Perdita media:
-297.75 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4 470.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 470.56 USD (10)
Crescita mensile:
8.03%
Previsione annuale:
97.45%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 869.08 USD
Massimale:
13 792.64 USD (13.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.15% (13 792.39 USD)
Per equità:
1.95% (1 941.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 277
EURUSD 47
BTCUSD 6
USDJPY 5
US100.cash 2
XAUEUR 1
US30.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
EURUSD -300
BTCUSD 181
USDJPY 75
US100.cash 36
XAUEUR -737
US30.cash 5
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -269
EURUSD -1.1K
BTCUSD 122K
USDJPY 336
US100.cash 3.6K
XAUEUR -1K
US30.cash 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 159.29 USD
Worst Trade: -2 788 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +3 085.69 USD
Massima perdita consecutiva: -4 470.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Acompanhe aqui a recuperação dessa conta!
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 10:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mesa TopWin IF
1000USD al mese
0%
0
0
USD
100K
USD
21
21%
339
51%
58%
1.00
0.92
USD
13%
1:100
