- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
49 (74.24%)
Loss Trade:
17 (25.76%)
Best Trade:
30.40 USD
Worst Trade:
-18.76 USD
Profitto lordo:
338.50 USD (55 297 pips)
Perdita lorda:
-112.43 USD (8 059 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (88.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.65 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
94.84%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.20
Long Trade:
32 (48.48%)
Short Trade:
34 (51.52%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-6.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.39 USD (4)
Crescita mensile:
4.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.39 USD (3.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (31.39 USD)
Per equità:
12.66% (245.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|USDJPY
|22
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|8
|US30
|4
|USDBRL
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|31
|USDJPY
|121
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|39
|US30
|13
|USDBRL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.9K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|2.3K
|XAUUSD
|2.9K
|US30
|28K
|USDBRL
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.40 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.65 USD
Massima perdita consecutiva: -31.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 20
|
ILQAu-A1 Live
|0.13 × 16
|
FBS-Real-9
|0.19 × 16
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
158 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
0%
66
74%
95%
3.01
3.43
USD
USD
13%
1:500