Henrique Shmoller

FX Copy

Henrique Shmoller
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
49 (74.24%)
Loss Trade:
17 (25.76%)
Best Trade:
30.40 USD
Worst Trade:
-18.76 USD
Profitto lordo:
338.50 USD (55 297 pips)
Perdita lorda:
-112.43 USD (8 059 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (88.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.65 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
94.84%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.20
Long Trade:
32 (48.48%)
Short Trade:
34 (51.52%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-6.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.39 USD (4)
Crescita mensile:
4.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.39 USD (3.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.73% (31.39 USD)
Per equità:
12.66% (245.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 22
USDJPY 22
GBPUSD 9
XAUUSD 8
US30 4
USDBRL 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 31
USDJPY 121
GBPUSD 22
XAUUSD 39
US30 13
USDBRL 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.9K
USDJPY 12K
GBPUSD 2.3K
XAUUSD 2.9K
US30 28K
USDBRL 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.40 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.65 USD
Massima perdita consecutiva: -31.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Ava-Real 1
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 20
ILQAu-A1 Live
0.13 × 16
FBS-Real-9
0.19 × 16
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
158 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
